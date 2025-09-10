https://1prime.ru/20250910/mishustin-862075151.html
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач - 10.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T16:30+0300
2025-09-10T16:30+0300
2025-09-10T16:30+0300
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965750_0:88:2673:1592_1920x0_80_0_0_fe5c19085263814577a879f83e2f3c51.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. "Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073285.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965750_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_6de54208536a8be762aded69e826698a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
Мишустин назвал одной из ключевых задач повышение качества инвестклимата в РФ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России.
"Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета