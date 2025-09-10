https://1prime.ru/20250910/mishustin-862075151.html

Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач

Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач - 10.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T16:30+0300

2025-09-10T16:30+0300

2025-09-10T16:30+0300

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965750_0:88:2673:1592_1920x0_80_0_0_fe5c19085263814577a879f83e2f3c51.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. "Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073285.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин