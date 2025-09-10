https://1prime.ru/20250910/moldaviya-862083074.html

В Молдавии заявили, что обеспечили более 90% запланированного объема газа

КИШИНЕВ, 10 сен – ПРАЙМ. Молдавия через госкомпанию Energocom обеспечила более 90% запланированного объёма природного газа на предстоящий отопительный период, заявил в среду в ходе заседания правительства министр энергетики Дорин Жунгету. Власти Молдавии с марта 2023 года твердят о том, что республика преодолела зависимость от российского газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Посол России в Молдавии Олег Озеров во вторник заявил, что республика покупает все тот же российский газ через посредников, но в 4 раза дороже. "Закупки газа через Energocom уже обеспечили 90% нужд на период отопительного сезона 2025–2026, осталось закупить ещё 2,9 миллиона кубометров, которые будут распределены между хранилищами в Румынии и на Украине", — отметил Жунгету. Министр заверил, что хранение топлива в зарубежных подземных хранилищах не создаёт дополнительных рисков. Он добавил, что общий объём законтрактованных запасов составляет около 700 миллионов кубометров. "Страховые резервы сейчас — 47 миллионов кубов, планируется увеличить до 50 миллионов к 1 октября. После завершения закупок и накопления запасов тарифы на газ будут пересмотрены", — заявил Жунгету. Ранее основным поставщиком газа в Молдавии выступала компания "Молдовагаз" — дочернее предприятие "Газпрома", однако 4 августа 2025 года НАРЭ отозвало у неё лицензию на поставку газа. С 1 сентября Energocom официально назначена поставщиком газа в стране. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.

