На российских маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
2025-09-10T03:12+0300
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862039577.jpg?1757463151
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
Сувенирная монета продается в капсуле для хранения диаметром 27 миллиметров.
Продавцы указывают, что гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс монеты, судя по фото, остался неизменным - на нем изображение герба России, номинал и год выпуска. На реверсе выгравированы портреты лидеров России и США, надпись Alaska и год саммита - 2025.
Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Цена такой монеты варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от маркетплейса.
Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
