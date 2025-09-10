https://1prime.ru/20250910/monety-862039577.html

На российских маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости. Сувенирная монета продается в капсуле для хранения диаметром 27 миллиметров. Продавцы указывают, что гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс монеты, судя по фото, остался неизменным - на нем изображение герба России, номинал и год выпуска. На реверсе выгравированы портреты лидеров России и США, надпись Alaska и год саммита - 2025. Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Цена такой монеты варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от маркетплейса. Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

2025

