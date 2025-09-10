Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа планирует продлить льготу по free float до 2027 года - 10.09.2025
Мосбиржа планирует продлить льготу по free float до 2027 года
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Московская биржа планирует продлить до 2027 года льготу по минимальному порогу объема акций компании, находящихся в свободном обращении (free float), для включения акций во второй уровень листинга, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. В 2023 году биржа ввела льготу для попадания во второй котировальный список, снизив требования по free float до 1%. Действие льготы закончилось в июле этого года. Московская биржа ранее вводила льготный период для размещения акций компаний и для проведения сделок первичного публичного размещения акций (IPO) во втором котировальном списке, напомнила Курицина. "И сейчас мы тоже, понимая ту ситуацию, в которой мы находимся и в которой находится рынок, считаем необходимым этот льготный период продлить до 2027 года для того, чтобы у компаний была возможность с чуть меньшим размером сделки выходить на рынок и иметь возможность эту ликвидность собрать на рынке", - сказала она, выступая на форуме Capital Markets. Мосбиржа работает над возвращением льготы по минимальному порогу free float для включения акций во второй уровень листинга, надеется на поддержку Банка России, сообщала ранее директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.
Экономика, Рынок, Мосбиржа
Мосбиржа планирует продлить льготу по free float до 2027 года

