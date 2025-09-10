https://1prime.ru/20250910/moshenniki--862072410.html

В Москве у вдовы участника СВО украли три миллиона рублей

В Москве у вдовы участника СВО украли три миллиона рублей - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Москве у вдовы участника СВО украли три миллиона рублей

Мошенники похитили у вдовы участника специальной военной операции три миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление по... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T15:43+0300

2025-09-10T15:43+0300

2025-09-10T15:46+0300

мошенничество

общество

россия

финансы

украина

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859611079_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dcbe31175a0a2b7ac700cb8007338f14.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мошенники похитили у вдовы участника специальной военной операции три миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В сентябре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении вдовы участника специальной военной операции. Инцидент начался с телефонного звонка, в ходе которого неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что после отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги". Женщина пояснила, что не сможет сама оформить документы, на что злоумышленник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из смс. "На следующий день потерпевшей поступил очередной звонок от лица, представившегося следователем. Лжесотрудник правоохранительных органов обвинил женщину в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей", - сообщают в управлении. В МВД уточнили, что под давлением женщина сняла все деньги с банковского счета и передала наличные курьеру. "Злоумышленники похитили у потерпевшей три миллиона рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца", - заключили в управлении.

https://1prime.ru/20250910/mvd-862047967.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы, украина, мвд