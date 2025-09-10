https://1prime.ru/20250910/most-862079280.html

В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену

В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену

Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:12+0300

2025-09-10T17:12+0300

2025-09-10T17:12+0300

бизнес

россия

иркутская область

рф

бурятия

https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_b87ddbc5a89db596d48b25be34ee6344.jpg

ИРКУТСК, 10 сен - ПРАЙМ. Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. "В Усть-Куте завершен капитальный ремонт моста через реку Лену, который является ключевым звеном транспортной системы северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Его провели по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", общая стоимость работ составила 404,6 миллиона рублей, их выделили из федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении. Работы были начаты в 2023 году. Движение автомобильного транспорта было реверсивным. Качество ремонта во время рабочей поездки в Усть-Кут оценил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию, движение открыто для всех видов транспорта. Длина железобетонного моста – 394 метра, ширина - более 15 метров, ширина проезжей части – семь метров. Во время капитального ремонта специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальтобетонное покрытие как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, выполнили окраску пролетных строений в цвета российского флага и провели полное обустройство: установлены новые барьерные ограждения и системы наружного освещения для безопасности пешеходов и автомобилистов, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Под мостом провели коммуникации, необходимые для строительства нового микрорайона Усть-Кута. Мост через реку Лену расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая входит в опорную сеть дорог РФ. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых.

иркутская область

рф

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, иркутская область, рф, бурятия