https://1prime.ru/20250910/most-862079280.html
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену
Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:12+0300
2025-09-10T17:12+0300
2025-09-10T17:12+0300
бизнес
россия
иркутская область
рф
бурятия
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_b87ddbc5a89db596d48b25be34ee6344.jpg
ИРКУТСК, 10 сен - ПРАЙМ. Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. "В Усть-Куте завершен капитальный ремонт моста через реку Лену, который является ключевым звеном транспортной системы северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Его провели по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", общая стоимость работ составила 404,6 миллиона рублей, их выделили из федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении. Работы были начаты в 2023 году. Движение автомобильного транспорта было реверсивным. Качество ремонта во время рабочей поездки в Усть-Кут оценил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию, движение открыто для всех видов транспорта. Длина железобетонного моста – 394 метра, ширина - более 15 метров, ширина проезжей части – семь метров. Во время капитального ремонта специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальтобетонное покрытие как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, выполнили окраску пролетных строений в цвета российского флага и провели полное обустройство: установлены новые барьерные ограждения и системы наружного освещения для безопасности пешеходов и автомобилистов, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Под мостом провели коммуникации, необходимые для строительства нового микрорайона Усть-Кута. Мост через реку Лену расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая входит в опорную сеть дорог РФ. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых.
иркутская область
рф
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_100:0:1401:976_1920x0_80_0_0_e5cf52042ca2ff763ea364cf3736bc52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иркутская область, рф, бурятия
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, РФ, Бурятия
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену
В Усть-Куте открыли движение для всех видов транспорта по мосту через реку Лена
ИРКУТСК, 10 сен - ПРАЙМ. Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
"В Усть-Куте завершен капитальный ремонт моста через реку Лену, который является ключевым звеном транспортной системы северных территорий Иркутской области
и Республики Бурятия. Его провели по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", общая стоимость работ составила 404,6 миллиона рублей, их выделили из федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении.
Работы были начаты в 2023 году. Движение автомобильного транспорта было реверсивным. Качество ремонта во время рабочей поездки в Усть-Кут оценил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию, движение открыто для всех видов транспорта.
Длина железобетонного моста – 394 метра, ширина - более 15 метров, ширина проезжей части – семь метров. Во время капитального ремонта специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальтобетонное покрытие как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, выполнили окраску пролетных строений в цвета российского флага и провели полное обустройство: установлены новые барьерные ограждения и системы наружного освещения для безопасности пешеходов и автомобилистов, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Под мостом провели коммуникации, необходимые для строительства нового микрорайона Усть-Кута.
Мост через реку Лену расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая входит в опорную сеть дорог РФ
. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Бурятию
, а также на северные месторождения полезных ископаемых.