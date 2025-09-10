Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/most-862079280.html
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену
Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:12+0300
2025-09-10T17:12+0300
бизнес
россия
иркутская область
рф
бурятия
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_b87ddbc5a89db596d48b25be34ee6344.jpg
ИРКУТСК, 10 сен - ПРАЙМ. Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. "В Усть-Куте завершен капитальный ремонт моста через реку Лену, который является ключевым звеном транспортной системы северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Его провели по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", общая стоимость работ составила 404,6 миллиона рублей, их выделили из федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении. Работы были начаты в 2023 году. Движение автомобильного транспорта было реверсивным. Качество ремонта во время рабочей поездки в Усть-Кут оценил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию, движение открыто для всех видов транспорта. Длина железобетонного моста – 394 метра, ширина - более 15 метров, ширина проезжей части – семь метров. Во время капитального ремонта специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальтобетонное покрытие как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, выполнили окраску пролетных строений в цвета российского флага и провели полное обустройство: установлены новые барьерные ограждения и системы наружного освещения для безопасности пешеходов и автомобилистов, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Под мостом провели коммуникации, необходимые для строительства нового микрорайона Усть-Кута. Мост через реку Лену расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая входит в опорную сеть дорог РФ. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых.
иркутская область
рф
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_100:0:1401:976_1920x0_80_0_0_e5cf52042ca2ff763ea364cf3736bc52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иркутская область, рф, бурятия
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, РФ, Бурятия
17:12 10.09.2025
 
В Усть-Куте после капитального ремонта открыли движение по мосту через Лену

В Усть-Куте открыли движение для всех видов транспорта по мосту через реку Лена

© РИА Новости . Фаламов | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Река Лена. Архивное фото
© РИА Новости . Фаламов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ИРКУТСК, 10 сен - ПРАЙМ. Движение по мосту через реку Лена в Усть-Куте открыто для всех видов транспорта после капитального ремонта, который произведен по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
"В Усть-Куте завершен капитальный ремонт моста через реку Лену, который является ключевым звеном транспортной системы северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Его провели по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", общая стоимость работ составила 404,6 миллиона рублей, их выделили из федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении.
Работы были начаты в 2023 году. Движение автомобильного транспорта было реверсивным. Качество ремонта во время рабочей поездки в Усть-Кут оценил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию, движение открыто для всех видов транспорта.
Длина железобетонного моста – 394 метра, ширина - более 15 метров, ширина проезжей части – семь метров. Во время капитального ремонта специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальтобетонное покрытие как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, выполнили окраску пролетных строений в цвета российского флага и провели полное обустройство: установлены новые барьерные ограждения и системы наружного освещения для безопасности пешеходов и автомобилистов, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Под мостом провели коммуникации, необходимые для строительства нового микрорайона Усть-Кута.
Мост через реку Лену расположен на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая входит в опорную сеть дорог РФ. По ней идет снабжение северных территорий региона, доставляют тяжелые грузы в Бурятию, а также на северные месторождения полезных ископаемых.
 
БизнесРОССИЯИркутская областьРФБурятия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала