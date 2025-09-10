МВД предупредило о "подработке" для сотрудников сотовых операторов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мошенники предлагают "подработать" сотрудникам операторов сотовой связи и убеждают согласившихся передавать им номера абонентов и другие персональные данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Предложения о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи - не новость и не редкость. Согласившихся "подработать" убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные", - говорится в сообщении. На материалах, опубликованных в Telegram-канале управления, изображен пример сообщения с предложением такой "подработки" для действующих сотрудников сотовой связи. В них утверждается, что нужна "помощь", и предлагается денежное вознаграждение. Ведомство отмечает, что информация об абонентах аккумулируется, после чего продается оптом или в розницу. Конечные потребители такой информации - мошенники, которые используют ее для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложений, а также шантажа и вымогательства. "Важно знать: участие в таких схемах - не просто внутреннее нарушение. Это уголовно наказуемое деяние. Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией", - заключили в управлении.
