Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/mvd-862051421.html
В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов
В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов - 10.09.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов
В отношении иностранцев, не легализовавших свое пребывание в РФ, с 11 сентября будут применяться все законные меры по ограничению прав, в том числе на въезд в... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T10:41+0300
2025-09-10T10:41+0300
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859611079_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dcbe31175a0a2b7ac700cb8007338f14.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В отношении иностранцев, не легализовавших свое пребывание в РФ, с 11 сентября будут применяться все законные меры по ограничению прав, в том числе на въезд в РФ в будущем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", - сказала Волк. Она добавила, что сведения о таких лицах будут внесены в реестр контролируемых лиц. "Нахождение в нем предусматривает существенное ограничение действий на территории нашей страны", - подчеркнула Волк. Она также напомнила об ответственности для лиц и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.
https://1prime.ru/20250910/mvd-862047967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859611079_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_134c52a59578eed4d70ea7133ba13919.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мвд
Общество , МВД
10:41 10.09.2025
 
В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов

МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших свое пребывание в РФ

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В отношении иностранцев, не легализовавших свое пребывание в РФ, с 11 сентября будут применяться все законные меры по ограничению прав, в том числе на въезд в РФ в будущем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", - сказала Волк.
Она добавила, что сведения о таких лицах будут внесены в реестр контролируемых лиц.
"Нахождение в нем предусматривает существенное ограничение действий на территории нашей страны", - подчеркнула Волк.
Она также напомнила об ответственности для лиц и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
МВД предупредило о "подработке" для сотрудников сотовых операторов
09:51
 
ОбществоМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала