В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В отношении иностранцев, не легализовавших свое пребывание в РФ, с 11 сентября будут применяться все законные меры по ограничению прав, в том числе на въезд в РФ в будущем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", - сказала Волк. Она добавила, что сведения о таких лицах будут внесены в реестр контролируемых лиц. "Нахождение в нем предусматривает существенное ограничение действий на территории нашей страны", - подчеркнула Волк. Она также напомнила об ответственности для лиц и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании мигрантов, включенных в реестр контролируемых лиц.

