Эксперт раскрыл типичные ошибки при получении денег в банкомате - 10.09.2025
Эксперт раскрыл типичные ошибки при получении денег в банкомате
Эксперт раскрыл типичные ошибки при получении денег в банкомате - 10.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл типичные ошибки при получении денег в банкомате
После вступления в силу нового приказа Банка России в сентябре нужно подходить к снятию наличных в банкомате более внимательно и ответственно, рассказал... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. После вступления в силу нового приказа Банка России в сентябре нужно подходить к снятию наличных в банкомате более внимательно и ответственно, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.Причина обеспокоенности регулятора - рост мошенничества. За первые шесть месяцев 2025 года мошенники похитили у физических лиц более 12,5 миллиардов рублей.“Методы социальной инженерии, используемые мошенниками, чаще всего направлены на создание у человека ощущения критической значимости ситуации, в которую он попал, и необходимости принятия не терпящих отлагательства действий ("срочный перевод на безопасный счет" и т.п.). Именно поэтому и идет речь о временной блокировке операций, признаки которых совпадают с названными Банком России, при которых транзакция может быть признана подозрительной”, - объясняет Мехтиев.Это, в том числе, нехарактерное поведение клиента – он никогда раньше не снимал деньги ночью или никогда не использовал этот банкомат, или сумма в разы превышает его обычные операции.Необычным, по словам Мехтиева, может выглядеть и способ "общения" с банкоматом – раньше снимал, вставляя карту в терминал, а теперь решил использовать QR-код. “Да и простое снятие всей суммы наличными с карты после получения кредитной карты может выглядеть более чем сомнительным, если раньше человек никогда не использовал кредитные карты, или получив ее, всегда использовал ее только как способ платежа”, - добавляет эксперт.Странным может выглядеть и. срочное снятие наличных даже после перевода себе самому из одного банка в другой на крупные суммы, если раньше таких транзакций не было.Еще более подозрительным выглядит для банка снятие наличных сразу же после смены номера телефона, "привязанного" к системе дистанционного банковского обслуживания (интернет-банку или мобильному приложению)“И уж совсем “красный флаг” - снятие наличных после такого же резкого увеличения количества звонков и сообщений, поступающих на телефон”, - предупреждает Мехтиев.Если данные физического лица уже есть в базе мошеннических операций ЦБ, ни один коммерческий банк не позволит себе рисковать лицензией и не разрешит транзакцию.Если операция соответствует хотя бы одному критерию из перечисленных Банком России, банк обязан уведомить клиента и ввести временный лимит на снятие наличных, оставив ему возможность получить до 50 тысяч рублей в сутки в течение 48 часов. Для снятия больших сумм пользователю потребуется обратиться непосредственно в отделение банка.Такие меры могут создать некоторые неудобства для граждан, не обращающих внимание на то, как их финансовое поведение выглядит со стороны даже при добросовестном использовании собственных денежных средств. Например, снятие наличных в незнакомом месте или в необычное время (например, ночью из-за срочной необходимости) может вызвать подозрения.Простые советы для предотвращения блокировок:Если снятие наличных было заблокировано, Мехтиев советует обратиться в банк через горячую линию или отделение. Предоставьте документы, подтверждающие легальность операции (например, чеки или договоры). При отсутствии результата придется обратиться в Банк России.
04:04 10.09.2025
 
Эксперт раскрыл типичные ошибки при получении денег в банкомате

Эксперт Мехтиев: к снятию наличных в банкомате нужно подходить ответственнее

Банкомат в отделении "Сбербанка"
Банкомат в отделении Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. После вступления в силу нового приказа Банка России в сентябре нужно подходить к снятию наличных в банкомате более внимательно и ответственно, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
Причина обеспокоенности регулятора - рост мошенничества. За первые шесть месяцев 2025 года мошенники похитили у физических лиц более 12,5 миллиардов рублей.
“Методы социальной инженерии, используемые мошенниками, чаще всего направлены на создание у человека ощущения критической значимости ситуации, в которую он попал, и необходимости принятия не терпящих отлагательства действий ("срочный перевод на безопасный счет" и т.п.). Именно поэтому и идет речь о временной блокировке операций, признаки которых совпадают с названными Банком России, при которых транзакция может быть признана подозрительной”, - объясняет Мехтиев.
Это, в том числе, нехарактерное поведение клиента – он никогда раньше не снимал деньги ночью или никогда не использовал этот банкомат, или сумма в разы превышает его обычные операции.
Необычным, по словам Мехтиева, может выглядеть и способ "общения" с банкоматом – раньше снимал, вставляя карту в терминал, а теперь решил использовать QR-код. “Да и простое снятие всей суммы наличными с карты после получения кредитной карты может выглядеть более чем сомнительным, если раньше человек никогда не использовал кредитные карты, или получив ее, всегда использовал ее только как способ платежа”, - добавляет эксперт.
Странным может выглядеть и. срочное снятие наличных даже после перевода себе самому из одного банка в другой на крупные суммы, если раньше таких транзакций не было.
Еще более подозрительным выглядит для банка снятие наличных сразу же после смены номера телефона, "привязанного" к системе дистанционного банковского обслуживания (интернет-банку или мобильному приложению)
“И уж совсем “красный флаг” - снятие наличных после такого же резкого увеличения количества звонков и сообщений, поступающих на телефон”, - предупреждает Мехтиев.
Если данные физического лица уже есть в базе мошеннических операций ЦБ, ни один коммерческий банк не позволит себе рисковать лицензией и не разрешит транзакцию.
Если операция соответствует хотя бы одному критерию из перечисленных Банком России, банк обязан уведомить клиента и ввести временный лимит на снятие наличных, оставив ему возможность получить до 50 тысяч рублей в сутки в течение 48 часов. Для снятия больших сумм пользователю потребуется обратиться непосредственно в отделение банка.
Такие меры могут создать некоторые неудобства для граждан, не обращающих внимание на то, как их финансовое поведение выглядит со стороны даже при добросовестном использовании собственных денежных средств. Например, снятие наличных в незнакомом месте или в необычное время (например, ночью из-за срочной необходимости) может вызвать подозрения.
Простые советы для предотвращения блокировок:
  1. 1.
    Планируйте расходы заблаговременно и сообщайте банку об изменениях - если планируете крупную операцию или поездку, заранее уведомьте банк, чтобы избежать ложных срабатываний;
  2. 2.
    Используйте привычные для вас модели поведения – если нужны наличные, старайтесь снимать наличные в привычное время и в одних и тех же банкоматах.
  3. 3.
    Избегайте подозрительных для банка действий, например, если раньше не использовали кредитные карты только для платежей, не снимайте крупные суммы сразу после увеличения лимита или получения новой карты.
  4. 4.
    Подробно указывайте назначение платежей - особенно важно для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, но и физлицам стоит избегать расплывчатых формулировок при переводах.
Если снятие наличных было заблокировано, Мехтиев советует обратиться в банк через горячую линию или отделение. Предоставьте документы, подтверждающие легальность операции (например, чеки или договоры). При отсутствии результата придется обратиться в Банк России.
 
Финансы Банки Эльман Мехтиев снятие наличных Банкоматы
 
 
