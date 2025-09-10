https://1prime.ru/20250910/nepal-862045142.html

Армия Непала продлила всеобщий комендантский час

10.09.2025 Армия Непала, взявшая на себя управление безопасностью страны, продлила общенациональный комендантский час до вечера среды, сообщает портал Кhabarhub.

ДЖАКАРТА, 10 сен – ПРАЙМ. Армия Непала, взявшая на себя управление безопасностью страны, продлила общенациональный комендантский час до вечера среды, сообщает портал Кhabarhub. "Армия Непала, взявшая на себя управление национальной безопасностью, объявила общенациональный комендантский час до 17.00 среды, 11 сентября, с последующим продлением комендантского часа до 6.00 четверга", - приводит портал заявление Управления по связям с общественностью и информации армии. Армия заявила, что решение было принято в связи с сохраняющимися угрозами общественной безопасности, поскольку "деструктивные элементы продолжают проникать в протесты, уничтожая личное и общественное имущество, устраивая поджоги, грабежи и целенаправленные насильственные нападения, включая попытки нападения". "Учитывая общую ситуацию с безопасностью в стране, армия объявила комендантский час и ограничение передвижения", — говорится в заявлении. Армия добавила, что транспортным средствам первой необходимости, включая машины скорой помощи, катафалки, пожарные машины, медицинские и охранные автомобили, разрешено передвигаться во время комендантского часа. Населению рекомендовано координировать действия с ближайшими сотрудниками служб безопасности для получения необходимой помощи. Власти также предупредили, что любые акты вандализма, поджогов, грабежей или нападения на людей и имущество, связанные с протестами, будут рассматриваться как уголовные преступления и будут решительно пресекаться силами безопасности. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непалавзяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

