https://1prime.ru/20250910/nepal-862048538.html

В Непале находятся около четырехсот россиян, заявили в посольстве

В Непале находятся около четырехсот россиян, заявили в посольстве - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Непале находятся около четырехсот россиян, заявили в посольстве

Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки на фоне запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщил... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T10:14+0300

2025-09-10T10:14+0300

2025-09-10T10:14+0300

политика

россия

непал

https://cdnn.1prime.ru/img/83542/68/835426812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc554c6e178393071c3187d3153af79.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале, где вспыхнули беспорядки на фоне запрета на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев. "Всего сейчас россиян в Непале порядка 400 человек по информации непальского Совета по туризму и пограничной службы Непала, с которыми мы созванивались в течение последних нескольких часов. Данные немного расходятся: Совет по туризму дает цифру 398, погранслужба - 401", - сообщил дипломат. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

https://1prime.ru/20250910/nepal-862045142.html

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, непал