Международный аэропорт в столице Непала возобновил работу

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России. "Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram. Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний. "Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.
