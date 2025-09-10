Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международный аэропорт в столице Непала возобновил работу - 10.09.2025
Международный аэропорт в столице Непала возобновил работу
2025-09-10T13:45+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России. "Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram. Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний. "Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.
Новости
13:45 10.09.2025
 
Международный аэропорт в столице Непала возобновил работу

Посольство России: международный аэропорт в столице Непала возобновил работу

© РИА Новости . Сунил Прадхан | Перейти в медиабанкСитуация в Непале в связи с коронавирусом
Ситуация в Непале в связи с коронавирусом - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Сунил Прадхан
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России.
"Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.
Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний.
"Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду, Непал - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Армия Непала продлила всеобщий комендантский час
08:52
 
Чаты
Заголовок открываемого материала