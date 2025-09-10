https://1prime.ru/20250910/nepal-862066362.html

Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что ситуация (в Непале - ред.)... фактически вышла из-под контроля", - сказал Песков журналистам. ​

общество , россия, непал, дмитрий песков