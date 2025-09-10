https://1prime.ru/20250910/nepal-862066362.html
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявили в Кремле
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявили в Кремле - 10.09.2025, ПРАЙМ
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявили в Кремле
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:07+0300
2025-09-10T14:07+0300
2025-09-10T14:07+0300
политика
общество
россия
непал
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/68/835426812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc554c6e178393071c3187d3153af79.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что ситуация (в Непале - ред.)... фактически вышла из-под контроля", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250910/nepal-862045142.html
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/68/835426812_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_aed33594a91d86aa5726c3378f6da332.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, непал, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, НЕПАЛ, Дмитрий Песков
Ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля, заявили в Кремле
Песков: ситуация в Непале вышла из-под контроля