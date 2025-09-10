Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армия Непала посоветовала пассажирам не выезжать в аэропорт Катманду - 10.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Армия Непала посоветовала пассажирам не выезжать в аэропорт Катманду
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт непальской столицы Катманду открыт, но пока нет подтвержденных авиарейсов на среду, пассажирам лучше оставаться на месте, сообщил оператор справочной службы вооруженных сил Непала корреспонденту РИА Новости. "Международный аэропорт уже сегодня открылся, но пока нет подтвержденных рейсов на вылет из Катманду, если таких рейсов нет, то нет смысла ехать сегодня в аэропорт, лучше оставаться на месте", - заявил оператор в беседе с агентством.
Политика, Бизнес
16:30 10.09.2025
 
Армия Непала посоветовала пассажирам не выезжать в аэропорт Катманду

Аэропорт Катманду открыт, но пока нет подтвержденных рейсов

© РИА Новости . Сунил ПрадханПустые улицы в Катманду
Пустые улицы в Катманду - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Сунил Прадхан
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт непальской столицы Катманду открыт, но пока нет подтвержденных авиарейсов на среду, пассажирам лучше оставаться на месте, сообщил оператор справочной службы вооруженных сил Непала корреспонденту РИА Новости.
"Международный аэропорт уже сегодня открылся, но пока нет подтвержденных рейсов на вылет из Катманду, если таких рейсов нет, то нет смысла ехать сегодня в аэропорт, лучше оставаться на месте", - заявил оператор в беседе с агентством.
Ситуация в Непале в связи с коронавирусом - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Международный аэропорт в столице Непала возобновил работу
13:45
 
ПолитикаБизнес
 
 
