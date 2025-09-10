https://1prime.ru/20250910/nepal-862075962.html
Армия Непала посоветовала пассажирам не выезжать в аэропорт Катманду
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт непальской столицы Катманду открыт, но пока нет подтвержденных авиарейсов на среду, пассажирам лучше оставаться на месте, сообщил оператор справочной службы вооруженных сил Непала корреспонденту РИА Новости. "Международный аэропорт уже сегодня открылся, но пока нет подтвержденных рейсов на вылет из Катманду, если таких рейсов нет, то нет смысла ехать сегодня в аэропорт, лучше оставаться на месте", - заявил оператор в беседе с агентством.
