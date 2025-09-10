https://1prime.ru/20250910/nizhnekamsk-862088818.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

