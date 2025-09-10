https://1prime.ru/20250910/nizhnekamsk-862091587.html

В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения

2025-09-10T20:31+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

