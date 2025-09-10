https://1prime.ru/20250910/novorossijsk-862041348.html

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Опасность была объявлена в 3.03 мск, она длилась почти 3 часа. "Отмена угрозы атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.

