Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/novorossijsk-862041348.html
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника
Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T06:01+0300
2025-09-10T06:01+0300
общество
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041348.jpg?1757473295
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Опасность была объявлена в 3.03 мск, она длилась почти 3 часа. "Отмена угрозы атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.
новороссийск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , новороссийск
Общество , НОВОРОССИЙСК
06:01 10.09.2025
 
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Опасность была объявлена в 3.03 мск, она длилась почти 3 часа.
"Отмена угрозы атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.
 
ОбществоНОВОРОССИЙСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала