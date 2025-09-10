https://1prime.ru/20250910/obligatsii-862047366.html

Объем размещения корпоративных облигаций в России летом удвоился

Объем размещения корпоративных облигаций в России летом удвоился - 10.09.2025, ПРАЙМ

Объем размещения корпоративных облигаций в России летом удвоился

Объем размещения корпоративных облигаций в России летом 2025 года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 триллиона... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T09:19+0300

2025-09-10T09:19+0300

2025-09-10T09:19+0300

экономика

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем размещения корпоративных облигаций в России летом 2025 года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. На первичном рынке корпоративных облигаций по итогам июня-августа 2025 года было размещено 562 выпуска облигаций 148 эмитентов на общую сумму порядка 2,433 триллиона рублей (без учета краткосрочных и замещающих облигаций, ЦФА). В июне - августе 2024 года был размещен 401 выпуск облигаций 101 эмитента на общую сумму порядка 1,288 триллиона рублей. "Таким образом, летом 2025 года объем размещения вырос к аналогичному периоду 2024 года на 1 144,4 миллиарда рублей, или 88,8%, количество выпусков - на 161 выпуск, или 40,1%, количество эмитентов – на 43 эмитента, или 41%", - подсчитал он. Летом 2025 года на первичном рынке порядка 61,3% заняли облигации реального сектора с общим объемом порядка 1,49 триллиона рублей (138 выпусков, или около 24,6% от общего количества). Реальный сектор показал максимальный рост объема размещения летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - прирост размещений составил 827,5 миллиарда рублей, или более чем в два раза, также в два раза выросло и количество выпусков. На 28 крупных сделок объемом более 30 миллиардов рублей в июне-августе 2025 года пришлось около 63% от общего объема размещений, или порядка 1,533 триллиона рублей, тогда как летом 2024 года было размещено 11 выпусков на 691 миллиард рублей (54% от общего объема). Таким образом, объем крупных сделок летом 2025 года был на 841,5 миллиарда рублей больше, чем летом 2024 года. В июне – августе 2025 года объем размещения 33 выпусков облигаций в иностранной валюте составил в эквиваленте 572,2 миллиарда рублей, что составило 23,5% от общего объема размещения. При этом 15 выпусков были размещены в юанях на сумму около 14,549 миллиарда юаней и 17 выпусков в долларах на общую сумму 5,017 миллиарда долларов, а также один выпуск в евро на 125 миллионов евро. В соответствии с эквивалентной суммой в рублях доля облигаций в долларах составила около 70%, в юанях – около 24% и 2% в евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем размещения облигаций в иностранной валюте вырос почти в десять раз при росте количества выпусков почти в три раза.

https://1prime.ru/20250908/minfin-861975145.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия