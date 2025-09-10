Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций - 10.09.2025
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 с погашением через два с половиной года с фиксированным купоном и двухлетние облигации серии 001Р-04 с плавающим купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир ставки купонов и премии к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов. Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, с плавающим купоном – только квалифицированным инвесторам. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде октября. Выпуски обеспечены поручительством от ООО "ПК "Борец".
20:14 10.09.2025
 
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций

© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 с погашением через два с половиной года с фиксированным купоном и двухлетние облигации серии 001Р-04 с плавающим купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России.
Ориентир ставки купонов и премии к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, с плавающим купоном – только квалифицированным инвесторам. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде октября.
Выпуски обеспечены поручительством от ООО "ПК "Борец".
