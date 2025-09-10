https://1prime.ru/20250910/obligatsii-862090514.html
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций
"Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T20:14+0300
2025-09-10T20:14+0300
2025-09-10T20:14+0300
экономика
рынок
бизнес
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 с погашением через два с половиной года с фиксированным купоном и двухлетние облигации серии 001Р-04 с плавающим купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир ставки купонов и премии к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов. Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, с плавающим купоном – только квалифицированным инвесторам. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде октября. Выпуски обеспечены поручительством от ООО "ПК "Борец".
https://1prime.ru/20250910/aeroflot-862089713.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, бизнес, финансы, банк россия
Экономика, Рынок, Бизнес, Финансы, банк Россия
"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций
«Борец Капитал» планирует собрать заявки на два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд руб
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 с погашением через два с половиной года с фиксированным купоном и двухлетние облигации серии 001Р-04 с плавающим купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России
.
Ориентир ставки купонов и премии к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, с плавающим купоном – только квалифицированным инвесторам. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде октября.
Выпуски обеспечены поручительством от ООО "ПК "Борец".
"Аэрофлот" планирует собрать заявки инвесторов на облигации на 30 млрд руб