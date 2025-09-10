https://1prime.ru/20250910/obligatsii-862090514.html

"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций

"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций - 10.09.2025, ПРАЙМ

"Борец Капитал" планирует в октябре собрать заявки на два выпуска облигаций

"Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T20:14+0300

2025-09-10T20:14+0300

2025-09-10T20:14+0300

экономика

рынок

бизнес

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Борец Капитал", входящий в группу компаний "Борец", планирует в первой декаде октября собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 с погашением через два с половиной года с фиксированным купоном и двухлетние облигации серии 001Р-04 с плавающим купоном, который будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир ставки купонов и премии к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов. Выпуск с фиксированным купоном будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, с плавающим купоном – только квалифицированным инвесторам. Техническая часть размещения предварительно ожидается в первой декаде октября. Выпуски обеспечены поручительством от ООО "ПК "Борец".

https://1prime.ru/20250910/aeroflot-862089713.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бизнес, финансы, банк россия