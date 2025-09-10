https://1prime.ru/20250910/pashinyan-862076622.html

ЕРЕВАН, 10 сен – ПРАЙМ. Армения сократит оборонные расходы в 2026 году, заявил премьер страны Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Согласно госбюджету Армении 2025 года, расходы на оборонную сферу увеличились на 20% и составили 6% ВВП, или 1,71 миллиарда долларов. По словам Пашиняна, средства в результате несоразмерного роста военных расходов в 2025 году были в том числе направлены на досрочное погашение оборонных кредитов. "Если посмотреть в этой логике, то по программе среднесрочных расходов оборонные затраты в 2026 году имеют естественный рост по сравнению с 2024 годом. То есть формальная арифметика одно, а естественная реальность – другое. Если бы не было этого резкого роста…, то (в 2026 году – ред.) был бы естественный рост. И то, что в 2026 году мы не предусматриваем роста оборонных расходов, планируется сокращение, связано, в первую очередь с этим", - заявил Пашинян. По его словам, есть и другие факторы, которые он готов представить депутатам за закрытыми дверями.

