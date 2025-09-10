Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев сообщил, сколько объектов обращения с отходами построят в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250910/patrushev-862086038.html
Патрушев сообщил, сколько объектов обращения с отходами построят в России
Патрушев сообщил, сколько объектов обращения с отходами построят в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Патрушев сообщил, сколько объектов обращения с отходами построят в России
Благодаря заключению концессионных соглашений, 37 новых объектов обращения с отходами должны появиться в регионах России к 2028 году, сообщили в пресс-службе... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T18:51+0300
2025-09-10T18:51+0300
политика
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c11f6fb2bb21587c393faf5ac2fbc170.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Благодаря заключению концессионных соглашений, 37 новых объектов обращения с отходами должны появиться в регионах России к 2028 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Правительство России расширяет возможности для наращивания темпов ввода современных объектов обращения с отходами. В 2025 году 19 регионам предоставлено право заключения концессионных соглашений на строительство отраслевой инфраструктуры без конкурса. Благодаря этому к 2028 году должны появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Патрушева. По его словам, за восемь месяцев 2025 года регионы обустроили почти 5 тысяч контейнерных площадок и закупили почти 36 тысяч мусорных баков. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
https://1prime.ru/20250523/patrushev-857861803.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861098656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de4c3ca1c54b5ccc56faac01b99e547a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий патрушев
Политика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Патрушев
18:51 10.09.2025
 
Патрушев сообщил, сколько объектов обращения с отходами построят в России

Патрушев: 37 новых объектов обращения с отходами появятся в регионах к 2028 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Дмитрий Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Благодаря заключению концессионных соглашений, 37 новых объектов обращения с отходами должны появиться в регионах России к 2028 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Правительство России расширяет возможности для наращивания темпов ввода современных объектов обращения с отходами. В 2025 году 19 регионам предоставлено право заключения концессионных соглашений на строительство отраслевой инфраструктуры без конкурса. Благодаря этому к 2028 году должны появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Патрушева.
По его словам, за восемь месяцев 2025 года регионы обустроили почти 5 тысяч контейнерных площадок и закупили почти 36 тысяч мусорных баков.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
Утилизация бытовых отходов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Патрушев рассказал о задачах России по управлению отходами
23 мая, 13:59
 
ПолитикаРОССИЯРФДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала