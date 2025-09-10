https://1prime.ru/20250910/patrushev-862086038.html

Патрушев сообщил, сколько объектов обращения с отходами построят в России

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Благодаря заключению концессионных соглашений, 37 новых объектов обращения с отходами должны появиться в регионах России к 2028 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Правительство России расширяет возможности для наращивания темпов ввода современных объектов обращения с отходами. В 2025 году 19 регионам предоставлено право заключения концессионных соглашений на строительство отраслевой инфраструктуры без конкурса. Благодаря этому к 2028 году должны появиться 37 объектов обращения с отходами общей мощностью по обработке 4,5 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Патрушева. По его словам, за восемь месяцев 2025 года регионы обустроили почти 5 тысяч контейнерных площадок и закупили почти 36 тысяч мусорных баков. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.

