Эксперт предупредил о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

10.09.2025

Эксперт предупредил о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

С 2026 года в России вводится новая система индексации страховых пенсионных выплат, которая коснется как граждан, продолжающих трудовую деятельность, так и...

2025-09-10

2025-09-10T02:02+0300

2025-09-10T03:27+0300

пенсии

вадим виноградов

социальный фонд

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. С 2026 года в России вводится новая система индексации страховых пенсионных выплат, которая коснется как граждан, продолжающих трудовую деятельность, так и неработающих пенсионеров. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, запланировано два этапа увеличения выплат. Первый пройдет 1 февраля и будет напрямую связан с фактической инфляцией по итогам 2025 года."По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля", - поясняет эксперт.Второй этап индексации запланирован на 1 апреля. Сумма выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и роста средней зарплаты в стране по сравнению с ценами. Такой подход позволяет учитывать не только инфляционные процессы, но и изменения доходов населения. Окончательные параметры будут утверждены постановлением правительства, затем все выплаты будут пересчитаны по установленному коэффициенту. Согласно примерным оценкам, рост доходов Социального фонда составит порядка 5,5%.Для пенсионеров старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы фиксированная часть выплачивается в удвоенном размере. В 2025 году сумма выплат - 17 815,40 рубля. В 2026 году она будет увеличена пропорционально общей индексации. Следовательно, по словам юриста, указанные категории также получат прибавку с учетом специфики расчета.При этом сохраняются все установленные надбавки: за иждивенцев, за стаж работы в районах Крайнего Севера и в сельской местности и доплаты до уровня регионального прожиточного минимума.Социальные пенсии тоже будут проиндексированы с 1 апреля, с учетом роста инфляции за 2025 год. "По ориентировочным данным, пенсия для инвалидов первой группы (с детства) и детей-инвалидов составит около 23 083,57 рубля, для инвалидов первой группы и сирот — 19 236,58 рубля, для инвалидов третьей группы — 8175,58 рубля. Пенсия по потере кормильца и по старости для граждан, не имеющих права на страховую пенсию, вырастет до 9618,25 рубля. Эти значения являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от макроэкономических показателей и бюджетных возможностей", - уточняет Виноградов.Эксперт также напоминает, что с 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет осуществляется с учетом всех периодов, когда индексация не проводилась."В 2026 году к выплатам будут применены те же правила, что и для неработающих пенсионеров: индексация в феврале в соответствии с уровнем инфляции и в апреле в зависимости от уровня доходов Социального фонда", - объясняет Виноградов.Для подачи заявления можно обратиться в территориальное отделение Социального фонда или воспользоваться сервисами на портале "Госуслуги". Перерасчет будет осуществлен в течение одного месяца с момента подачи заявления, выплаты производятся с первого числа следующего месяца.Всем, кто планирует выход на пенсию в 2026 году, эксперт рекомендует заранее уточнить свои пенсионные права, проверить количество накопленных баллов, учтенный стаж и актуализировать необходимые сведения. "Это позволит избежать ошибок при назначении пенсии и своевременно получить все полагающиеся выплаты", - заключил Виноградов.

