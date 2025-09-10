https://1prime.ru/20250910/peskov-862065791.html

Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше

Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше - 10.09.2025, ПРАЙМ

Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T14:05+0300

2025-09-10T14:05+0300

2025-09-10T14:05+0300

политика

общество

россия

польша

дмитрий песков

дональд туск

урсула фон дер ляйен

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. "В данном случая мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не может ли инцидент с дронами быть провокацией.

https://1prime.ru/20250910/belorussiya-862059943.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, польша, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, ек