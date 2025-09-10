Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше - 10.09.2025
Политика
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше - 10.09.2025, ПРАЙМ
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:05+0300
2025-09-10T14:05+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. "В данном случая мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не может ли инцидент с дронами быть провокацией.
14:05 10.09.2025
 
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше

Песков переадресовал в Минобороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
"В данном случая мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не может ли инцидент с дронами быть провокацией.
Белоруссия ночью оповещала Польшу о дронах
12:17
12:17
 
