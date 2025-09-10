https://1prime.ru/20250910/peskov-862066507.html

В Кремле прокомментировали возможность отправки ЕС своих военных на Украину

В Кремле прокомментировали возможность отправки ЕС своих военных на Украину - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность отправки ЕС своих военных на Украину

Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T14:10+0300

2025-09-10T14:10+0300

2025-09-10T14:10+0300

политика

общество

украина

европа

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину, 26 стран. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в этой композиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран, желающих отправить своих военных на Украину.

https://1prime.ru/20250910/ukraina-862057806.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, европа, дмитрий песков