В Кремле прокомментировали возможность отправки ЕС своих военных на Украину
10.09.2025
В Кремле прокомментировали возможность отправки ЕС своих военных на Украину
Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:10+0300
2025-09-10T14:10+0300
2025-09-10T14:10+0300
политика
общество
украина
европа
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину, 26 стран. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в этой композиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран, желающих отправить своих военных на Украину.
украина
европа
