Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке военных на Украину - 10.09.2025
Политика
Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке военных на Украину
Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке военных на Украину - 10.09.2025, ПРАЙМ
Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке военных на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:11+0300
2025-09-10T14:11+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных последствий подобного шага. "Как всегда, есть такие достаточно страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран Европы, желающих отправить своих военных на Украину.
14:11 10.09.2025
 
Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке военных на Украину

Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке контингентов на Украину

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных последствий подобного шага.
"Как всегда, есть такие достаточно страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран Европы, желающих отправить своих военных на Украину.
