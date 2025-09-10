https://1prime.ru/20250910/peskov-862066655.html
Песков отметил оголтелую позицию ряда стран по отправке военных на Украину
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859576118_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_1effb27bb036f2c6714cd936f5c704b4.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных последствий подобного шага. "Как всегда, есть такие достаточно страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран Европы, желающих отправить своих военных на Украину.
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
