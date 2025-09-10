https://1prime.ru/20250910/plan-862099015.html
"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине
"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине
Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T23:59+0300
2025-09-10T23:59+0300
2025-09-10T23:59+0300
украина
норвегия
кир стармер
эммануэль макрон
владимир путин
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan."И мы должны заявить об этом как можно яснее: норвежские солдаты на Украину не отправятся. Это будет необратимый шаг, который сделает Норвегию прямой участницей конфликта и поставит нас на линию российского огня", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение европейских лидеров "попирает основные права человека — право на жизнь, право не участвовать в чужой войне по принуждению и право на мир".На прошлой неделе, в четверг, в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае присутствия войск НАТО на Украине они станут законными целями для российской армии.
https://1prime.ru/20250910/putin-862098875.html
https://1prime.ru/20250910/siyyarto-862098744.html
украина
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, норвегия, кир стармер, эммануэль макрон, владимир путин, ес, нато
УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС, НАТО
"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине
Steigan: отправка войск на Украину станет катастрофой для Норвегии