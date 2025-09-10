https://1prime.ru/20250910/plan-862099015.html

"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине

"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине - 10.09.2025

"Необратимый шаг": в Норвегии испугались плана ЕС по Украине

Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan."И мы должны заявить об этом как можно яснее: норвежские солдаты на Украину не отправятся. Это будет необратимый шаг, который сделает Норвегию прямой участницей конфликта и поставит нас на линию российского огня", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение европейских лидеров "попирает основные права человека — право на жизнь, право не участвовать в чужой войне по принуждению и право на мир".На прошлой неделе, в четверг, в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае присутствия войск НАТО на Украине они станут законными целями для российской армии.

