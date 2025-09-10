Аналитики ожидают сокращения производства платины в мире

https://1prime.ru/20250910/platina-862057905.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Производство платины в мире в 2025 году достигнет минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций, при этом добыча сократится почти на всех крупнейших рынках, за исключением России, говорится в отчете Всемирного совета по инвестициям в платину. "Ожидается, что общий объем поставок снизится на 3%, до 7,027 миллиона унций, за весь 2025 год. Это будет самый низкий уровень за пять лет, при этом объемы добычи сократится на 6% - до 5,426 миллиона унций, что также является самым низким уровнем за пять лет", - пишут аналитики. Отмечается, что добыча платины упадет у всех крупнейших производителей, за исключением России. Страна, по прогнозам, нарастит производство на 1%, до 686 тысяч унций. В то же время в Южной Африке выпуск сократится на 6% - до 3,9 миллиона унций, а в Зимбабве - на 4%, до 491 тысячи унций. В Северной Америке ожидается наиболее сильное замедление производства - на четверть, до 189 тысяч унций. В то же время спрос за весь текущий год составит 7,877 миллиона унций, что на 371 тысячу унций меньше, чем в предыдущем году. Главным образом спрос снизится из-за отсутствия существенных циклических расширений мощностей по производству стекла в этом году. При этом спрос на платину будет сильно отличаться в зависимости от сектора. Так, в автопромышленности он снизится на 3%, составив 3 миллиона унций, а в остальной промышленности - на 22%, до 1,9 миллиона унций. В то же время спрос ювелиров на этот металл вырастет на 11%, достигнув 2,2 миллиона унций, а инвесторов - на 2%, до 718 тысячи унций. "Рынок платины в 2025 году зафиксирует третий подряд значительный годовой дефицит, который, по прогнозам, составит 850 тысяч унций, что на 116 тысяч унций ниже предыдущего прогноза", - отмечают эксперты.

