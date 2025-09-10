https://1prime.ru/20250910/pokushenie-862097448.html
СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка
СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News. "Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
