СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка

СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка - 10.09.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка

Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает

2025-09-10T23:11+0300

2025-09-10T23:11+0300

2025-09-10T23:17+0300

ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News. "Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.

сша

2025

