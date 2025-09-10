Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка - 10.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка
Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T23:11+0300
2025-09-10T23:17+0300
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News. "Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
сша
23:11 10.09.2025 (обновлено: 23:17 10.09.2025)
 
СМИ сообщили о подозреваемом в покушении на политика Кирка

Флаги США
Флаги США
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Зарегистрированного в качестве сторонника демократической партии жителя штата Юта подозревают в атаке на активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, сообщает местное отделение телеканала Fox News.
"Личность стрелявшего подтверждена, им является Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта", - говорится в сообщении.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
Сотрудники полиции США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В США подстрелили консервативного политика Кирка
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала