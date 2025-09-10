https://1prime.ru/20250910/pokushenie-862097563.html

Дмитриев прокомментировал покушение на политика Кирка

2025-09-10T23:14+0300

происшествия

кирилл дмитриев

покушение

сша

мнение

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на американского политика Чарли Кирка показывает глубину раскола в США. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "В США совершено покушение на Чарли Кирка - одного из самых ярких консервативных лидеров, известного своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу. Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дмитриева.

сша

