Дмитриев прокомментировал покушение на политика Кирка - 10.09.2025
Дмитриев прокомментировал покушение на политика Кирка
2025-09-10T23:14+0300
2025-09-10T23:17+0300
происшествия
кирилл дмитриев
покушение
сша
мнение
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на американского политика Чарли Кирка показывает глубину раскола в США. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "В США совершено покушение на Чарли Кирка - одного из самых ярких консервативных лидеров, известного своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу. Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дмитриева.
кирилл дмитриев, покушение, сша, мнение
Происшествия, Кирилл Дмитриев, покушение, США, мнение
23:14 10.09.2025 (обновлено: 23:17 10.09.2025)
 
Дмитриев прокомментировал покушение на политика Кирка

Дмитриев: покушение на Чарли Кирка показывает глубину раскола в США

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на американского политика Чарли Кирка показывает глубину раскола в США.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
"В США совершено покушение на Чарли Кирка - одного из самых ярких консервативных лидеров, известного своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу. Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дмитриева.
Сотрудники полиции США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В США подстрелили консервативного политика Кирка
Происшествия
 
 
