СМИ сообщили о состоянии политика Кирк, в которого стреляли в Юте
СМИ сообщили о состоянии политика Кирк, в которого стреляли в Юте - 10.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о состоянии политика Кирк, в которого стреляли в Юте
2025-09-10T23:17+0300
2025-09-10T23:17+0300
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик и активист Чарли Кирк остается в критическом состоянии после покушения на массовом мероприятии в Юте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника правоохранительных органов. "Кирку оказывают помощь, он находится в критическом состоянии, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель правоохранительных органов, осведомленный о стрельбе", - говорится в сообщении агентства. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
23:17 10.09.2025
 
СМИ сообщили о состоянии политика Кирк, в которого стреляли в Юте

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Консервативный политик и активист Чарли Кирк остается в критическом состоянии после покушения на массовом мероприятии в Юте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника правоохранительных органов.
"Кирку оказывают помощь, он находится в критическом состоянии, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель правоохранительных органов, осведомленный о стрельбе", - говорится в сообщении агентства.
Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего.
В США подстрелили консервативного политика Кирка
22:32
 
Заголовок открываемого материала