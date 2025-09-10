https://1prime.ru/20250910/pokushenie-862098033.html
СМИ рассказали о роли политика Кирка в победе Трампа на выборах
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Раненый при стрельбе в США консервативный активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его поддержкой в кругах молодежи, сообщает телеканал CNN. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "Кирк и его политическая организация Turning Point USA сыграли ключевую роль в победе президента Дональда Трампа в 2024 году, и Трамп отмечал, что Кирк воодушевил молодых избирателей", - указывает телеканал. По его данным, Кирк наладил близкие отношения с Трампом и его семьей в первый президентский срок. Телеканал указывает, что Кирк был ранен в ходе своей первой поездки в рамках турне по 14 американским городам, при этом его сопровождала частная охрана. Безопасность мероприятия также обеспечивала университетская полиция и местные власти.
