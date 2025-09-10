Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о роли политика Кирка в победе Трампа на выборах - 10.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о роли политика Кирка в победе Трампа на выборах
Раненый при стрельбе в США консервативный активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его... | 10.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Раненый при стрельбе в США консервативный активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его поддержкой в кругах молодежи, сообщает телеканал CNN. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "Кирк и его политическая организация Turning Point USA сыграли ключевую роль в победе президента Дональда Трампа в 2024 году, и Трамп отмечал, что Кирк воодушевил молодых избирателей", - указывает телеканал. По его данным, Кирк наладил близкие отношения с Трампом и его семьей в первый президентский срок. Телеканал указывает, что Кирк был ранен в ходе своей первой поездки в рамках турне по 14 американским городам, при этом его сопровождала частная охрана. Безопасность мероприятия также обеспечивала университетская полиция и местные власти.
СМИ рассказали о роли политика Кирка в победе Трампа на выборах

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
Сотрудники полиции США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В США подстрелили консервативного политика Кирка
Вчера, 22:32
 
