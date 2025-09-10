https://1prime.ru/20250910/polsha-862053395.html
Еще один упавший дрон нашли в Польше
Еще один упавший дрон нашли в Польше - 10.09.2025, ПРАЙМ
Еще один упавший дрон нашли в Польше
Еще один упавший дрон нашли в Польше, на этот раз в центральной части страны, сообщает Польское телевидение. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T11:18+0300
2025-09-10T11:18+0300
2025-09-10T11:18+0300
происшествия
общество
польша
украина
дональд туск
урсула фон дер ляйен
анджей дуда
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860070753_0:268:2691:1781_1920x0_80_0_0_cfb1f3dbcf55f327c91e977ed49fa734.jpg
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Еще один упавший дрон нашли в Польше, на этот раз в центральной части страны, сообщает Польское телевидение. "В ночь со вторника на среду воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Несколько машин были найдены в Люблинском воеводстве, а один из объектов упал даже в Лодзинском воеводстве: в деревне Мнишкув, в десятке километров от Петркув-Трыбунальского", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о том, что обломки дронов упали на кладбище недалеко от границы с Украиной, а также на жилой дом. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
https://1prime.ru/20250910/tramp-862051574.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860070753_0:15:2691:2033_1920x0_80_0_0_1d236dbc879d8c82d5191f6e4becb24a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, анджей дуда, ек
Происшествия, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Анджей Дуда, ЕК
Еще один упавший дрон нашли в Польше
Еще один упавший дрон нашли в Польше, на этот раз в центральной части
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Еще один упавший дрон нашли в Польше, на этот раз в центральной части страны, сообщает Польское телевидение.
"В ночь со вторника на среду воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Несколько машин были найдены в Люблинском воеводстве, а один из объектов упал даже в Лодзинском воеводстве: в деревне Мнишкув, в десятке километров от Петркув-Трыбунальского", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что обломки дронов упали на кладбище недалеко от границы с Украиной, а также на жилой дом.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
Трамп не стал отвечать на вопрос о дронах в небе над Польшей