Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов - 10.09.2025, ПРАЙМ
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. "Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", - сказал Ордаш. Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, что он считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", - сказал Ордаш.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, что он считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не привел.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
Заголовок открываемого материала