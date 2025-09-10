https://1prime.ru/20250910/polsha-862055496.html

Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов

Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов - 10.09.2025, ПРАЙМ

Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов

Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T11:45+0300

2025-09-10T11:45+0300

2025-09-10T11:45+0300

политика

россия

общество

польша

дональд туск

урсула фон дер ляйен

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/64/839956449_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_a8ecc5a291ab656ffc67a282e2cf5089.jpg

ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. "Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", - сказал Ордаш. Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, что он считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России.

https://1prime.ru/20250910/polsha-862053395.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , польша, дональд туск, урсула фон дер ляйен, ек