Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса - 10.09.2025
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса
ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. "Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", - заявил Туск. Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны окажется под угрозой.
польша, дональд туск, нато
Политика, ПОЛЬША, Дональд Туск, НАТО
12:00 10.09.2025
 
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса

Туск: Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДональд Туск во время совместной пресс-конференции
ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме.
"Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", - заявил Туск.
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны окажется под угрозой.
ПолитикаПОЛЬШАДональд ТускНАТО
 
 
