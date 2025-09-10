https://1prime.ru/20250910/polsha-862057657.html
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса - 10.09.2025, ПРАЙМ
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса
Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. | 10.09.2025, ПРАЙМ
политика
польша
дональд туск
нато
ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. "Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", - заявил Туск. Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны окажется под угрозой.
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067776_199:0:3495:2472_1920x0_80_0_0_d08b3a7008fc4b35efa2c9e20e695e0e.jpg
польша, дональд туск, нато
Политика, ПОЛЬША, Дональд Туск, НАТО
Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса
Туск: Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса
ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме.
"Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", - заявил Туск.
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны окажется под угрозой.
