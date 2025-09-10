https://1prime.ru/20250910/polsha-862057657.html

Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса

Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса - 10.09.2025, ПРАЙМ

Польша попросила НАТО запустить четвертую статью договора альянса

Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T12:00+0300

2025-09-10T12:00+0300

2025-09-10T12:00+0300

политика

польша

дональд туск

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067776_0:197:3694:2275_1920x0_80_0_0_414207a207b5526224f62de19624ad47.jpg

ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Польша попросила НАТО запустить 4-ю статью договора альянса о консультациях, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. "Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", - заявил Туск. Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны окажется под угрозой.

https://1prime.ru/20250910/polsha-862053395.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, дональд туск, нато