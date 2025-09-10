Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин - 10.09.2025
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин - 10.09.2025, ПРАЙМ
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин
Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T18:48+0300
2025-09-10T18:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
марош шефчович
ес
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин. "Мы также будем работать с США над расширением числа секторов, которые освобождаются от 15‑процентных пошлин, включая вина и спиртные напитки, медицинское оборудование и многое другое", - сказал он. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
мировая экономика, сша, марош шефчович, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Марош Шефчович, ЕС
18:48 10.09.2025
 
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин

Шефчович: ЕС работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин

© fotolia.com / Minerva StudioВино
Вино - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Вино. Архивное фото
© fotolia.com / Minerva Studio
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин.
"Мы также будем работать с США над расширением числа секторов, которые освобождаются от 15‑процентных пошлин, включая вина и спиртные напитки, медицинское оборудование и многое другое", - сказал он.
В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
В ЕС ответили на предложение Трампа повысить пошлины для Индии и Китая
В ЕС ответили на предложение Трампа повысить пошлины для Индии и Китая
