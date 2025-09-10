https://1prime.ru/20250910/poshliny-862085725.html
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин - 10.09.2025, ПРАЙМ
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин
Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T18:48+0300
2025-09-10T18:48+0300
2025-09-10T18:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
марош шефчович
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/71/770017176_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0bb65b7dbfb53a39e10e03f5661aa040.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин. "Мы также будем работать с США над расширением числа секторов, которые освобождаются от 15‑процентных пошлин, включая вина и спиртные напитки, медицинское оборудование и многое другое", - сказал он. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77001/71/770017176_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_275a867bcd085b1ab3ac00e10aa7bdc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, марош шефчович, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Марош Шефчович, ЕС
Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин
Шефчович: ЕС работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин