https://1prime.ru/20250910/poshliny-862085725.html

Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин

Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин - 10.09.2025, ПРАЙМ

Евросоюз работает с США по вопросу исключения вин из списка 15% пошлин

Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T18:48+0300

2025-09-10T18:48+0300

2025-09-10T18:48+0300

экономика

мировая экономика

сша

марош шефчович

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/77001/71/770017176_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0bb65b7dbfb53a39e10e03f5661aa040.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС работает с США по вопросу исключения вин и спиртных напитков из 15‑процентных пошлин. "Мы также будем работать с США над расширением числа секторов, которые освобождаются от 15‑процентных пошлин, включая вина и спиртные напитки, медицинское оборудование и многое другое", - сказал он. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, марош шефчович, ес