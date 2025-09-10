Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Казахстана рассказал о перспективах встречного туризма с Россией - 10.09.2025
Посол Казахстана рассказал о перспективах встречного туризма с Россией
Посол Казахстана рассказал о перспективах встречного туризма с Россией - 10.09.2025, ПРАЙМ
Посол Казахстана рассказал о перспективах встречного туризма с Россией
Развитие встречного туризма между Россией и Казахстаном, встречные туристические поездки казахстанцев в Россию и россиян в Казахстан имеют большую перспективу,... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T00:29+0300
2025-09-10T00:29+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Развитие встречного туризма между Россией и Казахстаном, встречные туристические поездки казахстанцев в Россию и россиян в Казахстан имеют большую перспективу, заявил посол республики в Москве Даурен Абаев. "В силу определенных обстоятельств взрывной рост внутреннего туризма пошел (в России - ред.). Куда бы я ни приезжал, а я посетил достаточное количество регионов РФ, недавно был на Каспийском медиафоруме в Астрахани - везде не хватает уже инфраструктуры. Везде идет стремительный рост внутреннего туризма", - заявил Абаев, выступая на круглом столе в посольстве Казахстана в Москве. По его словам, в июле он был на курорте "Манжерок" в Горном Алтае, где премьер-министр России проводил экологический форум. "То же самое. Аэропорт уже надо увеличивать, надо строить новый. Везде надо строить дороги, инфраструктуру. Это все уже показатели того, как развивается: сначала идет турист, а потом за ним идет вся инфраструктура", - отметил посол. Он в шутку отметил, что во многих московских семьях наконец оценили красоту и огромное богатство России. "Для нас это очень важно. И президент (Казахстана - ред.) неоднократно делал акцент именно на развитии внутреннего туризма в Казахстане. И вот здесь я неоднократно говорил, что здесь огромное количество встречного потенциала между нашими странами. Туризм из Казахстана - сейчас несколько миллионов приезжает в Россию. Из России несколько миллионов едет в Казахстан", - отметил Абаев.
00:29 10.09.2025
 
Посол Казахстана рассказал о перспективах встречного туризма с Россией

Посол Абаев: Казахстан заинтересован в развитии встречного туризма с Россией

