Посол Казахстана рассказал о перспективах встречного туризма с Россией

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Развитие встречного туризма между Россией и Казахстаном, встречные туристические поездки казахстанцев в Россию и россиян в Казахстан имеют большую перспективу, заявил посол республики в Москве Даурен Абаев.
"В силу определенных обстоятельств взрывной рост внутреннего туризма пошел (в России - ред.). Куда бы я ни приезжал, а я посетил достаточное количество регионов РФ, недавно был на Каспийском медиафоруме в Астрахани - везде не хватает уже инфраструктуры. Везде идет стремительный рост внутреннего туризма", - заявил Абаев, выступая на круглом столе в посольстве Казахстана в Москве.
По его словам, в июле он был на курорте "Манжерок" в Горном Алтае, где премьер-министр России проводил экологический форум.
"То же самое. Аэропорт уже надо увеличивать, надо строить новый. Везде надо строить дороги, инфраструктуру. Это все уже показатели того, как развивается: сначала идет турист, а потом за ним идет вся инфраструктура", - отметил посол.
Он в шутку отметил, что во многих московских семьях наконец оценили красоту и огромное богатство России.
"Для нас это очень важно. И президент (Казахстана - ред.) неоднократно делал акцент именно на развитии внутреннего туризма в Казахстане. И вот здесь я неоднократно говорил, что здесь огромное количество встречного потенциала между нашими странами. Туризм из Казахстана - сейчас несколько миллионов приезжает в Россию. Из России несколько миллионов едет в Казахстан", - отметил Абаев.
