https://1prime.ru/20250910/pozhar-862087335.html

В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе

В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе - 10.09.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе

Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T19:19+0300

2025-09-10T19:19+0300

2025-09-10T19:19+0300

происшествия

общество

мчс

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В 18.45 мск ликвидация открытого горения на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мчс, московская область