https://1prime.ru/20250910/pozhar-862087335.html
В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе
В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе
Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T19:19+0300
2025-09-10T19:19+0300
2025-09-10T19:19+0300
происшествия
общество
мчс
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В 18.45 мск ликвидация открытого горения на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мчс, московская область
Происшествия, Общество , МЧС, Московская область
В Подмосковье ликвидировали крупный пожар на складе
В подмосковном Некрасовском потушили пожар на складе