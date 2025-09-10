https://1prime.ru/20250910/pravitelstvo-862048896.html

Правительство утвердило модель управления государственными IT-проектами

Правительство утвердило модель управления государственными IT-проектами - 10.09.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило модель управления государственными IT-проектами

Правительство РФ утвердило новую модель управления IT-проектами: она предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке госсервисов, платформ и... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T10:06+0300

2025-09-10T10:06+0300

2025-09-10T10:06+0300

технологии

россия

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новую модель управления IT-проектами: она предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке госсервисов, платформ и других цифровых проектов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство закрепило новый подход к созданию IT-решений для государства. Такая модель управления предполагает четкое разделение зон ответственности при разработке государственных сервисов, платформ и других цифровых проектов. В частности, все государственные IT-решения планируется разрабатывать с поддержкой Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ). … Подписаны соответствующие нормативные акты правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с тем ФКУ "Гостех" становится единым координатором работ по техническому проектированию IT-решений для государства. Согласно документам, за ЦЭКИ закрепляется роль единого функционального заказчика, который помогает профильным ведомствам определить, как должны работать сервисы и насколько они удобны для пользователей. На площадке центра также созданы проектные офисы по ключевым IT-системам, включая ГИС "Нормотворчество", витрины данных, систему противодействия интернет-мошенничеству, систему электронного документооборота и другие платформы, предполагающие межведомственное взаимодействие. Там пояснили, что офисы представляют собой единую координационную площадку, обеспечивают соблюдение общих стандартов качества, контролируют сроки и этапы реализации проектов и оказывают ведомствам методологическую поддержку. В свою очередь "Гостех" отвечает за разработку архитектуры информационных систем. Таким образом, новая модель управления закрепляет единые стандарты качества для всех госсервисов вне зависимости от исходного уровня цифровизации ответственного за разработку ведомства. Подход направлен на сокращение бюджетных затрат на создание IT-проектов, а также ускорение их разработки, заверили в аппарате. "В закреплении системного подхода к созданию IT-решений мы видим сразу несколько важных эффектов. Для граждан – это более качественные и удобные госуслуги и цифровые сервисы. Для государства – повышение эффективности расходования бюджетных средств на IT и формирование единой цифровой экосистемы", – отметил Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.

https://1prime.ru/20250909/kanal-862001347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий григоренко