https://1prime.ru/20250910/pravitelstvo-862092468.html
Кабмин рассмотрит возможность создания ЭПР для беспилотников в Арктике
Кабмин рассмотрит возможность создания ЭПР для беспилотников в Арктике - 10.09.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит возможность создания ЭПР для беспилотников в Арктике
Правительство РФ совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны страны рассмотрит возможность создания единого экспериментального правового режима... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T20:57+0300
2025-09-10T20:57+0300
2025-09-10T20:57+0300
технологии
россия
рф
мордовия
тульская область
антон алиханов
минпромторг
госсовет
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны страны рассмотрит возможность создания единого экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем, сообщили журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по промышленности. "Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны Российской Федерации рассмотрят возможность создания единого экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем на территории Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении. Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" прошло под председательством Вячеслава Федорищева. В нем также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов; председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; глава республики Мордовия Артем Здунов; губернатор Тульской области Дмитрий Миляев; губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По итогам заседания Минсельхозу РФ и Минпромторгу РФ рекомендовано проработать вопросы создания реестра российских компаний по обработке полей на базе технологий роботизации и точного земледелия. "Будет рассмотрена возможность стимулирования применения отечественных технологий точного земледелия путем включения повышающих коэффициентов при расчете мер государственной поддержки агропредприятий", - отмечается в сообщении. Также Минпромторгу РФ рекомендовано проработать вопрос расширения мер поддержки отрасли беспилотных систем для развития наземных, водных и иных видов беспилотников.
https://1prime.ru/20250908/biznes-861957136.html
рф
мордовия
тульская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, мордовия, тульская область, антон алиханов, минпромторг, госсовет, госдума
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОРДОВИЯ, Тульская область, Антон Алиханов, Минпромторг, Госсовет, Госдума
Кабмин рассмотрит возможность создания ЭПР для беспилотников в Арктике
Правительство рассмотрит возможность создания ЭПР для беспилотников в Арктической зоне
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны страны рассмотрит возможность создания единого экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем, сообщили журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по промышленности.
"Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны Российской Федерации рассмотрят возможность создания единого экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем на территории Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" прошло под председательством Вячеслава Федорищева. В нем также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
; председатель комитета Госдумы
по промышленности и торговле Владимир Гутенев; глава республики Мордовия
Артем Здунов; губернатор Тульской области
Дмитрий Миляев; губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
По итогам заседания Минсельхозу
РФ и Минпромторгу
РФ рекомендовано проработать вопросы создания реестра российских компаний по обработке полей на базе технологий роботизации и точного земледелия.
"Будет рассмотрена возможность стимулирования применения отечественных технологий точного земледелия путем включения повышающих коэффициентов при расчете мер государственной поддержки агропредприятий", - отмечается в сообщении.
Также Минпромторгу РФ рекомендовано проработать вопрос расширения мер поддержки отрасли беспилотных систем для развития наземных, водных и иных видов беспилотников.
В ГД предложили давать бизнесу бесплатный Wi-Fi через государственные точки