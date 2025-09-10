https://1prime.ru/20250910/pravitelstvo-862092468.html

Кабмин рассмотрит возможность создания ЭПР для беспилотников в Арктике

2025-09-10T20:57+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны страны рассмотрит возможность создания единого экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем, сообщили журналистам по итогам заседания комиссии Госсовета по промышленности. "Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны Российской Федерации рассмотрят возможность создания единого экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем на территории Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении. Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" прошло под председательством Вячеслава Федорищева. В нем также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов; председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; глава республики Мордовия Артем Здунов; губернатор Тульской области Дмитрий Миляев; губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По итогам заседания Минсельхозу РФ и Минпромторгу РФ рекомендовано проработать вопросы создания реестра российских компаний по обработке полей на базе технологий роботизации и точного земледелия. "Будет рассмотрена возможность стимулирования применения отечественных технологий точного земледелия путем включения повышающих коэффициентов при расчете мер государственной поддержки агропредприятий", - отмечается в сообщении. Также Минпромторгу РФ рекомендовано проработать вопрос расширения мер поддержки отрасли беспилотных систем для развития наземных, водных и иных видов беспилотников.

