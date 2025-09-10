https://1prime.ru/20250910/proekt-862089290.html

В Госдуму внесли проект о расширении инструментов управления ликвидностью

2025-09-10T19:49+0300

экономика

финансы

россия

анатолий аксаков

госдума

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в ГД законопроект, направленный на расширение доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предоставляет участникам финансового рынка возможность заключать на организованных торгах договоры займа ценных бумаг с квалифицированным центральным контрагентом, а также осуществлять клиринг по итогам их заключения. При этом устанавливается, что такие договоры, заключенные на организованных торгах, не могут быть оспорены по безденежности. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об организованных торгах" и "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". "Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит расширить линейку доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью", - сказано в пояснительной записке. "Использование договоров займа ценных бумаг наряду с договорами репо и договорами банковского вклада (депозита) поможет участникам рынка в полной мере задействовать сервисы, связанные с проведением организованных торгов, клирингом и расчетами по итогам клиринга", - добавляется там.

2025

