Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о расширении инструментов управления ликвидностью - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250910/proekt-862089290.html
В Госдуму внесли проект о расширении инструментов управления ликвидностью
В Госдуму внесли проект о расширении инструментов управления ликвидностью - 10.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о расширении инструментов управления ликвидностью
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в ГД законопроект, направленный на расширение... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T19:49+0300
2025-09-10T19:49+0300
экономика
финансы
россия
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_0:65:3411:1983_1920x0_80_0_0_003fee77bf5353d052325e74b6a4855b.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в ГД законопроект, направленный на расширение доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предоставляет участникам финансового рынка возможность заключать на организованных торгах договоры займа ценных бумаг с квалифицированным центральным контрагентом, а также осуществлять клиринг по итогам их заключения. При этом устанавливается, что такие договоры, заключенные на организованных торгах, не могут быть оспорены по безденежности. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об организованных торгах" и "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". "Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит расширить линейку доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью", - сказано в пояснительной записке. "Использование договоров займа ценных бумаг наряду с договорами репо и договорами банковского вклада (депозита) поможет участникам рынка в полной мере задействовать сервисы, связанные с проведением организованных торгов, клирингом и расчетами по итогам клиринга", - добавляется там.
https://1prime.ru/20250908/biznes-861957136.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/56/834845642_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d7112e8722c78de54ee111dae08db642.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, анатолий аксаков, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума
19:49 10.09.2025
 
В Госдуму внесли проект о расширении инструментов управления ликвидностью

В ГД внесли проект о расширении инструментов для управления своей ликвидностью

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в ГД законопроект, направленный на расширение доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предоставляет участникам финансового рынка возможность заключать на организованных торгах договоры займа ценных бумаг с квалифицированным центральным контрагентом, а также осуществлять клиринг по итогам их заключения. При этом устанавливается, что такие договоры, заключенные на организованных торгах, не могут быть оспорены по безденежности.
Соответствующие изменения вносятся в законы "Об организованных торгах" и "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
"Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит расширить линейку доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью", - сказано в пояснительной записке.
"Использование договоров займа ценных бумаг наряду с договорами репо и договорами банковского вклада (депозита) поможет участникам рынка в полной мере задействовать сервисы, связанные с проведением организованных торгов, клирингом и расчетами по итогам клиринга", - добавляется там.
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В ГД предложили давать бизнесу бесплатный Wi-Fi через государственные точки
8 сентября, 13:37
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАнатолий АксаковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала