Пушилин сообщил о включении ДНР в систему оперативного реагирования на ЧС

2025-09-10T20:40+0300
2025-09-10T20:40+0300
россия
общество
донбасс
денис пушилин
мчс
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. ДНР включена в действующую для всех регионов России систему безопасности, что позволит усилить защиту от чрезвычайных ситуаций и более оперативно реагировать на них, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Донецкую Народную Республику включили в общую систему безопасности, действующую для всех регионов России. Это позволит усилить защиту от чрезвычайных ситуаций и более оперативно реагировать на них. Соответствующее соглашение подписали с главой МЧС России Александром Куренковым", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время встречи особое внимание уделили планам по созданию в республике современного полигона для тренировок пожарных и спасательных подразделений. По его словам, это поможет совершенствовать навыки сотрудников чрезвычайных служб, а также сделать профессию спасателя более привлекательной для молодежи. "Обсудили вопросы обучения и подготовки горноспасателей. Для республики это особенно актуально. Ведь Донбасс – это шахты и угольные предприятия, где работа зачастую связана с риском для жизни. Безопасность жителей ДНР - наш приоритет. Выстроенное взаимодействие с МЧС России позволит наиболее эффективно работать в этой сфере", - добавил глава ДНР.
донбасс
20:40 10.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина
4 августа, 13:57
 
РОССИЯОбществоДОНБАССДенис ПушилинМЧС
 
 
