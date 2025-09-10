https://1prime.ru/20250910/pushilin-862091427.html

Пушилин сообщил о включении ДНР в систему оперативного реагирования на ЧС

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. ДНР включена в действующую для всех регионов России систему безопасности, что позволит усилить защиту от чрезвычайных ситуаций и более оперативно реагировать на них, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Донецкую Народную Республику включили в общую систему безопасности, действующую для всех регионов России. Это позволит усилить защиту от чрезвычайных ситуаций и более оперативно реагировать на них. Соответствующее соглашение подписали с главой МЧС России Александром Куренковым", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время встречи особое внимание уделили планам по созданию в республике современного полигона для тренировок пожарных и спасательных подразделений. По его словам, это поможет совершенствовать навыки сотрудников чрезвычайных служб, а также сделать профессию спасателя более привлекательной для молодежи. "Обсудили вопросы обучения и подготовки горноспасателей. Для республики это особенно актуально. Ведь Донбасс – это шахты и угольные предприятия, где работа зачастую связана с риском для жизни. Безопасность жителей ДНР - наш приоритет. Выстроенное взаимодействие с МЧС России позволит наиболее эффективно работать в этой сфере", - добавил глава ДНР.

