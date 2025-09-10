https://1prime.ru/20250910/pushkov-862069663.html
Пушков рассказал, как Каллас опозорилась из-за Украины
Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по финансированию Украины перед практически пустым залом. Об этом он написал в... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:50+0300
2025-09-10T14:50+0300
2025-09-10T14:52+0300
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по финансированию Украины перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале."Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины", — говорится в публикации.Пушков добавил, что ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине.
