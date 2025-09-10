Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков рассказал, как Каллас опозорилась из-за Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/pushkov-862069663.html
Пушков рассказал, как Каллас опозорилась из-за Украины
Пушков рассказал, как Каллас опозорилась из-за Украины - 10.09.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал, как Каллас опозорилась из-за Украины
Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по финансированию Украины перед практически пустым залом. Об этом он написал в... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:50+0300
2025-09-10T14:52+0300
украина
кая каллас
алексей пушков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по финансированию Украины перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале."Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины", — говорится в публикации.Пушков добавил, что ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине.
https://1prime.ru/20250910/bouz-862069481.html
https://1prime.ru/20250910/ukraina-862057806.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, кая каллас, алексей пушков, ес
УКРАИНА, Кая Каллас, Алексей Пушков, ЕС
14:50 10.09.2025 (обновлено: 14:52 10.09.2025)
 
Пушков рассказал, как Каллас опозорилась из-за Украины

Пушков высмеял выступление Каллас об Украине перед практически пустым залом

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по финансированию Украины перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины", — говорится в публикации.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Фон дер Ляйен поставили на место после дерзкого заявления
14:45
Пушков добавил, что ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Накануне Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
На Западе откровенно высказались об истинной цели ЕС в конфликте на Украине
11:50
 
УКРАИНАКая КалласАлексей ПушковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала