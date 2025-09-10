Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО - 10.09.2025, ПРАЙМ
Политика
https://1prime.ru/20250910/putin-862068097.html
Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО
Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО - 10.09.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО
Владимир Путин обсудил с губернатором Смоленской области Василием Анохиным помощь участникам спецоперации и их семьям. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:39+0300
2025-09-10T15:04+0300
политика
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/58/840125890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6fcb006a30fea1d2964003296174d423.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин обсудил с губернатором Смоленской области Василием Анохиным помощь участникам спецоперации и их семьям.&quot;Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе&quot;, - сказал Путин.Президент похвалил регион за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона и меньшее, чем в целом по стране, число аварийного жилья.Говоря о сфере здравоохранения, губернатор доложил о сокращении дефицита персонала в ФАПах.&quot;Да, я знаю. У вас получается, это правда&quot;, - ответил глава государства.Кроме того, Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент побеседовал с Анохиным по видеосвязи, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.
https://1prime.ru/20250909/kanal-862014777.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/58/840125890_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b659013cf354850dd2f6a60d2a863ea7.jpg
1920
1920
true
общество , россия, владимир путин
Политика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
14:39 10.09.2025 (обновлено: 15:04 10.09.2025)
 
Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО

Путин назвал помощь участникам СВО данью со стороны государства

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
Президент РФ В. Путин провел встречу с врио главы Смоленской области В. Анохиным
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин обсудил с губернатором Смоленской области Василием Анохиным помощь участникам спецоперации и их семьям.

"Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе", - сказал Путин.

Президент похвалил регион за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона и меньшее, чем в целом по стране, число аварийного жилья.
Говоря о сфере здравоохранения, губернатор доложил о сокращении дефицита персонала в ФАПах.

"Да, я знаю. У вас получается, это правда", - ответил глава государства.

Кроме того, Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.
Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент побеседовал с Анохиным по видеосвязи, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Президент Владимир Путин
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков
Вчера, 14:44
 
ПолитикаОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
