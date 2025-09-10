https://1prime.ru/20250910/putin-862068097.html

Путин обсудил с главой Смоленской области помощь участникам СВО

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Владимир Путин обсудил с губернатором Смоленской области Василием Анохиным помощь участникам спецоперации и их семьям."Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе", - сказал Путин.Президент похвалил регион за небольшой процент вторых и третьих смен в школах региона и меньшее, чем в целом по стране, число аварийного жилья.Говоря о сфере здравоохранения, губернатор доложил о сокращении дефицита персонала в ФАПах."Да, я знаю. У вас получается, это правда", - ответил глава государства.Кроме того, Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.Их предыдущая рабочая встреча состоялась в марте 2023 года. Тогда президент побеседовал с Анохиным по видеосвязи, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.

