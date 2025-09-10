Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250910/putin-862068409.html
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии - 10.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T14:46+0300
2025-09-10T14:46+0300
политика
россия
общество
белоруссия
владимир путин
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области. "Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
https://1prime.ru/20250909/kanal-862014777.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , белоруссия, владимир путин, валентина матвиенко
Политика, РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Валентина Матвиенко
14:46 10.09.2025
 
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии

Путин одобрил идею провести форум регионов РФ и Белоруссии в Смоленской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области.
"Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков
Вчера, 14:44
 
ПолитикаРОССИЯОбществоБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинВалентина Матвиенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала