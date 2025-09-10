Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии

https://1prime.ru/20250910/putin-862068409.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области. "Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.

