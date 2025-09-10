https://1prime.ru/20250910/putin-862068409.html
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии - 10.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.
2025-09-10T14:46+0300
2025-09-10T14:46+0300
2025-09-10T14:46+0300
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области. Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области. "Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
Путин поддержал идею провести форум регионов России и Белоруссии
Путин одобрил идею провести форум регионов РФ и Белоруссии в Смоленской области
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею провести один из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Глава региона отметил, что уже обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения форума регионов России и Белоруссии в приграничной Смоленской области.
"Хорошо. Да, так и сделаем", - отреагировал Путин.
