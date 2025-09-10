Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу - 10.09.2025
https://1prime.ru/20250910/putin-862098875.html
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу
Владимир Путин вынес четкое предупреждение киевскому режиму и западным лидерам о том, что отправка европейских войск на Украину приведет к серьезному ответу... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T23:53+0300
2025-09-10T23:53+0300
россия
украина
европа
владимир путин
кир стармер
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин вынес четкое предупреждение киевскому режиму и западным лидерам о том, что отправка европейских войск на Украину приведет к серьезному ответу России, пишет американская газета The New York Times."Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину", — говорится в материале.Издание сообщает, что во время выступления во Владивостоке президент Путин дал понять, что Россия ожидает следующего хода от Запада и Украины, и не собирается отступать от своих требований в области безопасности. На прошлой неделе, в четверг, в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае присутствия войск НАТО на Украине они станут законными целями для российской армии.
украина
европа
россия, украина, европа, владимир путин, кир стармер, эммануэль макрон, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
23:53 10.09.2025
 
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин вынес четкое предупреждение киевскому режиму и западным лидерам о том, что отправка европейских войск на Украину приведет к серьезному ответу России, пишет американская газета The New York Times.
"Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Издание сообщает, что во время выступления во Владивостоке президент Путин дал понять, что Россия ожидает следующего хода от Запада и Украины, и не собирается отступать от своих требований в области безопасности.
На прошлой неделе, в четверг, в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае присутствия войск НАТО на Украине они станут законными целями для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
РОССИЯ УКРАИНА ЕВРОПА Владимир Путин Кир Стармер Эммануэль Макрон НАТО
 
 
