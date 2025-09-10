https://1prime.ru/20250910/putin-862098875.html
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу - 10.09.2025, ПРАЙМ
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу
Владимир Путин вынес четкое предупреждение киевскому режиму и западным лидерам о том, что отправка европейских войск на Украину приведет к серьезному ответу... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T23:53+0300
2025-09-10T23:53+0300
2025-09-10T23:53+0300
россия
украина
европа
владимир путин
кир стармер
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин вынес четкое предупреждение киевскому режиму и западным лидерам о том, что отправка европейских войск на Украину приведет к серьезному ответу России, пишет американская газета The New York Times."Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину", — говорится в материале.Издание сообщает, что во время выступления во Владивостоке президент Путин дал понять, что Россия ожидает следующего хода от Запада и Украины, и не собирается отступать от своих требований в области безопасности. На прошлой неделе, в четверг, в Париже состоялась встреча так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи французский лидер сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае присутствия войск НАТО на Украине они станут законными целями для российской армии.
https://1prime.ru/20250909/putin-862002158.html
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861977824.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, владимир путин, кир стармер, эммануэль макрон, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
"Путин предостерег": в США рассказали, какой сигнал Россия послала Западу
NYT: Путин сделал четкое предупреждение Западу об Украине