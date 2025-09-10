Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Мы хотим заполнить эту нишу: пока Европа отказывается от российской энергетики, мы хотим заполнить её американской энергией", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
россия, газ, европа, сша, италия
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕВРОПА, США, ИТАЛИЯ
17:00 10.09.2025
 
США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу

Райт: США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Мы хотим заполнить эту нишу: пока Европа отказывается от российской энергетики, мы хотим заполнить её американской энергией", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
