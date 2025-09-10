https://1prime.ru/20250910/rayt-862077445.html
США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу
США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу - 10.09.2025, ПРАЙМ
США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу
Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:00+0300
2025-09-10T17:00+0300
2025-09-10T17:00+0300
энергетика
россия
газ
европа
сша
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336150_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_862421eedda706ff4a0e76c6460ba0e9.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Мы хотим заполнить эту нишу: пока Европа отказывается от российской энергетики, мы хотим заполнить её американской энергией", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
https://1prime.ru/20250910/es-862075285.html
европа
сша
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336150_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d6e2171c78f21da218509d1a9edf46c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, европа, сша, италия
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕВРОПА, США, ИТАЛИЯ
США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу
Райт: США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу