https://1prime.ru/20250910/rayt-862077445.html

США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу

США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу - 10.09.2025, ПРАЙМ

США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергии в Европу

Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:00+0300

2025-09-10T17:00+0300

2025-09-10T17:00+0300

энергетика

россия

газ

европа

сша

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336150_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_862421eedda706ff4a0e76c6460ba0e9.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Мы хотим заполнить эту нишу: пока Европа отказывается от российской энергетики, мы хотим заполнить её американской энергией", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.

https://1prime.ru/20250910/es-862075285.html

европа

сша

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, европа, сша, италия