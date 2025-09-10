Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой - 10.09.2025
СМИ: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой
НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе. "НАТО не считает вторжение БПЛА на территорию Польши атакой", - говорится в сообщении. При этом, по словам источника, первоначальные данные указывают на то, что инцидент был якобы "преднамеренным вторжением российских БПЛА". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
10:29 10.09.2025
 
СМИ: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой

Reuters: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе.
"НАТО не считает вторжение БПЛА на территорию Польши атакой", - говорится в сообщении.
При этом, по словам источника, первоначальные данные указывают на то, что инцидент был якобы "преднамеренным вторжением российских БПЛА".
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
