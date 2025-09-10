https://1prime.ru/20250910/reuters-862049950.html

СМИ: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой

СМИ: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой - 10.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: НАТО не считает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши атакой

НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T10:29+0300

2025-09-10T10:29+0300

2025-09-10T10:29+0300

политика

россия

польша

украина

анджей дуда

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859665006_0:401:2927:2047_1920x0_80_0_0_dd4f6e2c6fd4e7277f4aaf693bcdbbbe.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши как атаку, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе. "НАТО не считает вторжение БПЛА на территорию Польши атакой", - говорится в сообщении. При этом, по словам источника, первоначальные данные указывают на то, что инцидент был якобы "преднамеренным вторжением российских БПЛА". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://1prime.ru/20250910/tusk-862048686.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, украина, анджей дуда, нато