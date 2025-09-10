https://1prime.ru/20250910/rossija-862039219.html

На маркетплейсы в России чаще всего доставляли одежду и косметику

2025-09-10T02:33+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Одежду, косметику и предметы гигиены чаще всего доставляли на маркетплейсы в РФ перед осенью, говорится в исследовании ГК "Деловые Линии" и fashion-tech ритейлера Lamoda, которое есть в распоряжении РИА Новости. "По данным перевозчика, в августе самым востребованным типом груза стала одежда. Также в топе косметика и предметы гигиены, инструменты. На склады Lamoda выросло число доставок одежды - на 48% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Также увеличилось количество отправок косметики и предметов гигиены, галантереи", - отмечается в исследовании. По данным Lamoda, продажи изделий для школьных образов увеличились на 122% по сравнению с 2024 годом, а количество заказов - на 134%. Самыми дорогими покупками стали сумки премиум-сегмента, средний чек составил 22 745 рублей. Рюкзаки подорожали на 25%, средняя стоимость достигла отметки 3 697 рублей. Чаще всего, согласно информации Lamoda, покупали рюкзаки черного цвета. На втором месте - синий, на третьем - розовый. "В целом в топ-5 городов-отправителей товаров на склады маркетплейсов к осени вошли Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск", - уточнили в пресс-службе ГК "Деловые Линии". Lamoda отмечает, что в ассортименте для девочек наибольшей популярностью пользовались рубашки, брюки, платья и сарафаны, то есть классическая база. У мальчиков лидируют брюки, рубашки и футболки-поло. Среди аксессуаров в этом году внимание покупателей привлекли галстуки. "Подростки формируют свой стиль через уникальные детали: миловидные аксессуары, необычные сумки, мини-платья и декоративные элементы. И в моде остается длина миди - это касается шорт и брюк, которые чаще выбирают бермуды или капри. Подростки часто обращаются к ностальгии по 90-м и 2000-м: гранж с потертыми джинсами и рваными майками, а также стиль нулевых с массивной обувью, металлическими акцентами и стразами", - рассказали стилисты Lamoda.

