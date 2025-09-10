В России вступит в силу закон о регулировании рынка беспроцентных рассрочек

https://1prime.ru/20250910/rossija-862039438.html

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В России с 1 декабря вступает в силу закон о регулировании рынка беспроцентных рассрочек, новыми нормами будет сокращен максимальный их срок - он составит 6 месяцев, штрафы за просрочку будут ограничены 20% годовых от суммы долга, а оператор не сможет брать комиссии или вводить переплаты за услугу, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "С 1 декабря 2025 года вступит в силу закон, который определяет, кто и на каких условиях может предоставлять подобные услуги. Ввести порядок решили по нескольким причинам. С одной стороны, рынок стремительно растёт, и многие крупные игроки — от банков до IT-компаний — уже предлагают своим клиентам оплату по частям. С другой — для государства важно закрыть риски: в отсутствие правил люди могли брать рассрочки у посредников, чья деятельность никак не контролировалась", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что готовится к запуску новое регулирование рынка беспроцентных рассрочек, сервисы, известные как BNPL (buy now, pay later), позволяют покупателю сразу забрать товар, а оплату растянуть на несколько месяцев без переплат, магазин при этом получает всю сумму покупки сразу, не дожидаясь внесения всех платежей. По его словам, до сих пор такие схемы работали в правовом "сером поле": формально это не кредиты, поэтому законы о потребительском кредитовании на них не распространялись, теперь ситуация меняется. "Закон вводит новое понятие — "оператор сервиса рассрочки". Это может быть банк, микрофинансовая организация или любое другое хозяйственное общество, но при условии, что у него есть капитал не менее 5 млн рублей и что оно включено в специальный реестр, который будет вести Центробанк. ЦБ наделяется полномочиями контролировать таких операторов, собирать от них отчётность и проверять, соблюдают ли они установленные правила", - подчеркнул он. Депутат уточнил, что для потребителя вводится ряд гарантий, в частности, максимальный срок рассрочки сначала составит 6 месяцев, а с декабря 2027 года сократится до 4 месяцев. "Любые штрафы за просрочку ограничиваются потолком в 20 процентов годовых от суммы долга. Самое важное — никакие комиссии или переплаты за саму услугу оператор брать не сможет: стоимость договора рассрочки равна цене товара. Кроме того, продавцам запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, платит ли человек сразу или через рассрочку. То есть скрытые проценты в чеке оказаться не должны", - рассказал парламентарий. По его словам, если сумма всех рассрочек у одного человека превышает 15 тысяч рублей, оператор будет обязан передавать сведения о таком договоре в бюро кредитных историй, что позволит банкам и другим участникам рынка видеть нагрузку на клиента и оценивать его платежеспособность. "Для бизнеса новый закон означает необходимость работать в понятных рамках. Нельзя будет привлекать средства граждан для финансирования рассрочек, если оператор — не банк или МФО. Придётся публиковать правила работы на сайте и в местах обслуживания, а также соблюдать требования ЦБ. Зато для рынка в целом это означает легализацию давно работающей модели", - отметил Гаврилов. Он напомнил, что сегодня рассрочки уже запустили Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, "Яндекс" и другие компании, теперь их работа будет встроена в систему надзора и единых правил. "Для покупателей это гарантирует отсутствие скрытых процентов и более чёткие условия возврата долга, а для государства — контроль над новым финансовым сегментом, который за последние годы превратился в заметную часть потребительского рынка", - добавил депутат. Он подчеркнул, что рынок беспроцентных рассрочек в последние годы рос без особых ограничений, и вместе с удобством для покупателей он нес в себе риски. "Для финансовой системы это означало появление квазиинструментов кредитования, которые не подпадали под требования к банкам и микрофинансовым организациям. Банки обязаны формировать резервы, страховать риски невозврата и работать в жёсткой системе регулирования, а операторы BNPL до сих пор не имели таких обязательств. В результате возникал дисбаланс: люди фактически пользовались займами, но эти займы не отражались в полной мере в кредитной системе, что могло создавать перекосы и для самих потребителей. Именно поэтому власти решили ввести специальные правила, чтобы такие сервисы перестали быть "серой зоной" и стали частью контролируемого финансового рынка", - заключил Гаврилов.

