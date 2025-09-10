Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250910/rossija-862039754.html
Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России
Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России - 10.09.2025, ПРАЙМ
Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России
Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T03:42+0300
2025-09-10T03:42+0300
бизнес
россия
общество
рф
пекин
китай
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862039754.jpg?1757464958
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА Новости. Как выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется. Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем. Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма "Кремлевский волшебник" не поступало.
рф
пекин
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, пекин, китай, дмитрий песков, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Пекин, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
03:42 10.09.2025
 
Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России

Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу хотят показать в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА Новости.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.
Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма "Кремлевский волшебник" не поступало.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФПекинКИТАЙДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала