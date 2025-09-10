https://1prime.ru/20250910/rossija-862039754.html
Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА Новости.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.
Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.
Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма "Кремлевский волшебник" не поступало.
