Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России

Фильм "Кремлевский волшебник" хотят показать в России

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Фильм "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, хотят показать в России, выяснило РИА Новости. Как выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется. Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма "Кремлевский волшебник" состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем. Кроме того, ранее в министерстве культуры РФ сообщили, что заявление на выдачу прокатного удостоверение для фильма "Кремлевский волшебник" не поступало.

